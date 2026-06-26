Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret artacak mı? Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda ekonomi gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadeleye ilişkin konuşan Yılmaz, savaşın etkilerinin azalmasıyla birlikte yaz döneminde dezenflasyon sürecinin daha da güçleneceğini söyledi.

Enflasyondaki düşüş sürecine dikkat çeken Yılmaz, "Bu yaz dönemi, devamında savaşın etkilerinin ortadan kalktığı bir dönemde enflasyonla mücadelemiz güç kazanacaktır" dedi.

"Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik"

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerinin memur ve emekli maaşlarına doğrudan yansıyacağını belirten Yılmaz, "Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?

En düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeye de değinen Yılmaz, bunun yasal düzenleme gerektirdiğini belirterek, "(En düşük emekli maaşı) Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır" diye konuştu.