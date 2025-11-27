Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Düşüş eğilimine girildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun yeniden düşüş eğilimine girdiğini belirterek, bu ayın enflasyon verilerinin de olumlu geleceğini öngördüklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuştu. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini belirten Yılmaz, "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA