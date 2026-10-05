Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef yeniden tek hane

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yıllık enflasyonun 5 yılın ardından yüzde 30'un altına gerilediğine dikkat çeken Yılmaz, hedeflerinin enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmek olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları eylülde aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73'e geriledi. Yılmaz, yılın üçüncü çeyreğinde dış gelişmelerin yarattığı baskılara rağmen enflasyondaki düşüşün hızlandığını ve gerçekleşmenin Orta Vadeli Program'daki çerçeveyle uyumlu olduğunu belirtti.

Gıda enflasyonu 6,2 puan geriledi

Yılmaz, enflasyondaki düşüşe özellikle gıda fiyatlarının katkı sağladığını ifade etti. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yıllık gıda enflasyonu bir önceki aya göre 6,2 puan düşerek yüzde 27,6'ya indi.

Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 15,9 seviyesinde kalırken, hizmet enflasyonu yüzde 37,7'ye geriledi. Yılmaz, kira enflasyonundaki iyileşmenin de hizmet fiyatlarındaki dezenflasyonu desteklediğini kaydetti.

"Enflasyonu yeniden tek haneye indirmeyi hedefliyoruz"

Enerji ve emtia fiyatlarından gelebilecek dışsal riskleri yakından izlediklerini belirten Yılmaz, para, maliye ve gelirler politikalarının koordineli şekilde uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, "Enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tarımsal üretim, enerji arz güvenliği, konut arzı ve lojistik maliyetlerine yönelik adımların süreceğini belirten Yılmaz, arz yönlü şokların etkisinin azalmasıyla enflasyondaki düşüş eğiliminin daha belirgin hale gelmesini beklediklerini ifade etti.