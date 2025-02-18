Cevdet Yılmaz'dan işsizlikte OVP tahmini mesajı! 'Çok yönlü politikalar sürecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin istihdam politikalarına ilişkin güncel verileri paylaşarak, çok yönlü politikalarla istihdamı artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada, son sekiz çeyrektir tek hanelerde seyreden mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının, 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısının 141 bin artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştığını belirtti.

2024 işsizlik oranı OVP tahmininin altında kalabilir

Yılmaz, 2024 yılı işsizlik oranının kesinleşmesinin önümüzdeki ay gerçekleşeceğini, ancak aylık ve çeyreklik veriler dikkate alındığında OVP tahmini olan yüzde 9,3’ün altında, yüzde 8,7 civarında olmasının beklendiğini aktardı.

İstihdamdaki gelişmelerin 2024 yılı büyüme oranının da OVP tahminine yakın olacağına işaret ettiğini söyleyen Yılmaz, ekonomik istikrarın korunması için genç ve kadın istihdamının artırılmasına öncelik verileceğini belirtti.

“İstikrar içinde dengeli ve kapsayıcı büyümeyi sürdüreceğiz”

İstihdamın hem ekonomik hem de sosyal açıdan kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin istikrar içinde dengeli ve kapsayıcı büyüme perspektifini sürdüreceğini ifade etti.

Çok yönlü politikalarla istihdam artışının desteklenmeye devam edileceğini kaydeden Yılmaz, genç ve kadın istihdamının teşvik edilmesinin temel hedefler arasında olduğunu söyledi.