Cevdet Yılmaz'dan İstanbul mesajı: Finansın ötesinde bir merkez olarak konumlandırıyoruz

Anadolu Ajansı ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) iş birliğinde, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda düzenlenen “Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gerçekleştirilen zirvenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz, günümüzde algıların çoğu zaman gerçeklerin önüne geçtiğini belirterek medya ve iletişim alanının önemine işaret etti. AA’nın da bu süreçte önemli rol üstleneceğini dile getiren Yılmaz, küresel ölçekte artan spekülasyonlar ve kırılganlıkların finansal sistemi daha hassas hale getirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya mümkün” sözünü hatırlatan Yılmaz, finansal kapsayıcılığın adaletli dünya anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Daha adaletli dünya” yaklaşımının yalnızca Birleşmiş Milletler reformuyla sınırlı olmadığını söyledi.

2008 finans krizi örneği

Yılmaz, küresel ekonomik dağılımın daha dengeli hale gelmesi ve kalkınmanın kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, 2008 finans krizinin mevcut finans sistemindeki kırılganlıkları açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

“Finansın önemli bir payı var, bunu 2008'deki finansal krizde de gördük. O tarihlerden bugüne finans piyasaları bir daha eski günlerine tam olarak dönemedi. Burada da katılım finansın o günden bugüne iyi bir gelişim süreci sergilediğini de söylememiz lazım. İşin özü olarak da şunu görüyorum, gerçeklikten uzaklaşan bir finansal sistem, eninde sonunda balonlar oluşturmaya, patlamaya ve büyük yıkımlar meydana getirmeye müsait bir sistem. Dolayısıyla katılım finans dediğimiz, faizsiz finans dediğimiz sistemler, varlığa dayalı finansal sistemler karşısında giderek güç kazandı. Yeterli mi? Elbette değil, bir gelişim ama tam arzu ettiğimiz noktada da değiliz. Daha istikrarlı bir finansal mimari istiyorsak, varlığa dayalı finansı çok daha güçlü bir şekilde dünyanın gündemine getirmemiz gerekiyor.”

Finans sektörü ile reel sektörün birbirini tamamlayan iki yapı olduğuna işaret eden Yılmaz, sürdürülebilir ekonomik büyüme için iki alan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye, İslami finans varlığında dünyada 9’uncu sırada”

Katılım finansın üretimi destekleyen, risk paylaşımını esas alan ve reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayan bir model sunduğunu dile getiren Yılmaz, sektörün artık yalnızca belirli ülkelerle sınırlı kalmadığını vurguladı.

Körfez ülkeleri başta olmak üzere Malezya, Endonezya, İngiltere, Lüksemburg, Hong Kong ve Singapur gibi finans merkezlerinde katılım finans alanında özel düzenlemelerin hayata geçirildiğini aktaran Yılmaz, küresel İslami finans varlıklarının büyüklüğüne ilişkin verileri de paylaştı.

“Finansal büyüklükler üzerinden değerlendirecek olursak, 2018 yılında 2,5 trilyon dolar olan İslami finans varlıkları 2024 yılında 6 trilyon dolara yükselmiş olup, 2029 yılında bunun 9,7 trilyon dolara kadar yükselmesi beklenmektedir.”

Türkiye’nin İslami Finans Gelişim Endeksi’nde önemli ilerleme kaydettiğini belirten Yılmaz, ülkenin 2012’de 82 ülke arasında 23’üncü sıradayken, 2025 itibarıyla 140 ülke arasında 10’uncu sıraya yükseldiğini söyledi.

“Yaklaşık 127 milyar dolarlık İslami finans varlığı ile ülkemiz dünyada 9'uncu sırada yer almaktadır. Katılım finans, Türkiye'de 1984 yılında faaliyete başladığı günden bu yana sürekli gelişim seyri içinde olmuştur. 2026 yılı mart ayı itibarıyla, 3'ü dijital finans kuruluşu olmak üzere 10 katılım finans kuruluşunun faaliyet gösterdiği sektörün aktif büyüklüğü 4,7 trilyon liraya ulaşmıştır.”

Katılım finans sisteminin toplam sektör içindeki payının yıllar içinde ciddi yükseliş gösterdiğini ifade eden Yılmaz, 2005 yılında yüzde 2,4 olan payın bugün yüzde 9,5 seviyesine ulaştığını belirtti.

Kira sertifikalarının payı yüzde 23’e ulaştı

Katılım bankacılığı sektöründeki kredi hacminin 2026 mart itibarıyla 2 trilyon liraya çıktığını kaydeden Yılmaz, takipteki kredi oranının yüzde 2,6 seviyesinde bulunduğunu ve sermaye yeterlilik oranının sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Katılım esaslı yatırım ürünlerinin yatırımcıyı spekülasyondan koruduğunu ifade eden Yılmaz, katılma hesapları, kira sertifikaları, katılım endeksine uygun hisseler ve yatırım fonlarıyla ürün çeşitliliğinin arttığını belirtti.

“Yurt içi piyasalarda ilk kira sertifikası ihracı 2012 yılında başlatılmış olup, bu ihraçlara düzenli olarak devam ediyoruz. 2026 yılı nisan ayı itibarıyla yurt içi piyasada gerçekleştirilen yaklaşık 1,8 trilyon lira tutarındaki iç finansmanın 417 milyar liralık kısmı kira sertifikası ihraçları ile karşılanmış, toplam iç finansman içindeki kira sertifikalarının payı yaklaşık yüzde 23 olmuştur.”

Yılmaz ayrıca, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Varlık Fonu, Vakıf Katılım Bankası, Türk Telekom ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından son yıllarda uluslararası piyasalarda sukuk ihraçlarının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan Katılım Endeksi’ne de değinen Yılmaz, borsada işlem gören 605 şirketten 258’inin endekste yer aldığını ve bu şirketlerin toplam piyasa değerinin 6,5 trilyon liraya ulaştığını söyledi.

“2026 nisan ayı itibarıyla 'Katılım Şemsiye Fonu' unvanıyla işlem gören 92 yatırım fonu bulunmakta olup, katılım finansman araçlarına yatırım yapmakta olan toplam 65 emeklilik fonunun büyüklüğü 894 milyar liraya ulaşmıştır. Diğer yandan, banka dışı finansal kurumlar tarafında da vatandaşlara yeni ürün ve modeller sunulmakta ve bu alanda derinleşen bir büyüme dikkat çekmektedir. Türkiye'nin güçlü finansal altyapısı, dinamik nüfusu ve coğrafi konumundan kaynaklanan potansiyelini daha ileri taşımak amacıyla, İstanbul'u bir finans merkezi olmanın ötesinde, yatırım, finans ve reel ekonomi arasında bağ kuran bir merkez olarak konumlandırıyoruz.”