Cevdet Yılmaz’dan istikrar mesajı: Kararlılıkla devam edeceğiz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından konuşan Yılmaz, "Yeni dönemde, para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırıcı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, toplantıda ilgili kurumların sunumları sonrasında makroekonomik görünüm ile bütçe görünümü değerlendirildi. Ayrıca, temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirildi ve EKK'nın yeni döneme ilişkin çalışma esasları ve öncelikleri istişare edildi.

"Cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız" diyen Yılmaz, bu doğrultuda teknolojik atılım, ihracat ve turizm gelirlerinde artışa odaklanacaklarını söyledi.

"Kararlı adımlar atacağız"

Seçim dönemindeki vaadlerin yerine getirileceğini belirten Yılmaz "Bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız" dedi.

Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacak olan OVP ile kamu politikaları ve uygulamalarını "yeniden şekillendirecek"lerini belirten Yılmaz, "Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız" diye konuştu.

Yılmaz kararların "istişare içinde, ortak akılla" hareket ederek alınacağını da belirtti.