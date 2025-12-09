Cevdet Yılmaz'dan muhalefete 'altın' eleştirisi: Teknik olarak tutarlı değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis’te 2026 yılı bütçesinin sunumuna ilişkin yayımladığı videoda, muhalefetin sıkça dile getirdiği “altınla satın alma gücü” karşılaştırmalarına sert eleştiriler yöneltti. Altın bazlı hesaplamaların ekonomik gerçeklikle bağdaşmadığını vurgulayan Yılmaz, dünya genelindeki altın fiyat artış verilerini paylaşarak eleştirinin 'tutarsız' olduğunu ifade etti.

"Altın küresel çapta yükseldi"

Yılmaz, son yıllarda jeopolitik riskler ve belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarının küresel çapta hızla yükseldiğini hatırlatarak, “Merkez bankaları altın almaya başladı, yatırımcı psikolojisi değişti; altın fiyatlarında muazzam bir artış var” dedi.

Dünyada altın yükselişi...

Bu nedenle altın üzerinden satın alma gücü hesabı yapmanın tüm ülkelerde gelirlerin düşmüş gibi görünmesine neden olacağını belirten Yılmaz, örnek olarak ABD’de asgari ücretin altın cinsinden yüzde 86,6, Fransa’da yüzde 82,6, Belçika’da yüzde 79,7, İspanya’da yüzde 70, Türkiye’de ise yüzde 60 düştüğünü aktardı.

"Satıl alma gücü pirinçle, ekmekle, kirayla ölçülür"

Bu verilerin altın bazlı ölçümlerin anlamsızlığını ortaya koyduğunu söyleyen Yılmaz, “Altın yediğiniz, giydiğiniz bir şey değil; bir metal. Satın alma gücü pirinçle, ekmekle, mazotla, kirayla ölçülür. Altınla böyle bir hesap olmaz” ifadelerini kullandı.

Altın hesaplamalarının siyasi söylemde kullanılabileceğini ancak teknik olarak hatalı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Altın hesabıyla bakarsanız tüm dünyanın geliri düşmüş çıkar. Hangi ülkeye uygularsanız sonuç değişmez” dedi.