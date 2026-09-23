Cevdet Yılmaz'dan sermaye piyasası açıklaması: Yapısal sorun yok

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Eylül 2026'da yaptığı açıklamada sermaye piyasalarındaki gelişmeleri ve Türkiye ekonomisinin gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi. Yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması ve yatırımcılar için hukuki öngörülebilirliğin artırılması üzerinde durdu. Dış ticarette rekabetçiliğin güçlendirilmesi, ihracatın artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik atılacak adımları da paylaştı.

Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yapısal bir sorun olmadığını belirterek belirli sorunların aşılmasıyla piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti.

Yatırım süreçlerinin kolaylaştırılacağını ve yatırımcılar açısından hukuki öngörülebilirliğin artırılacağını açıklayan Yılmaz, reeskont kredilerinin genişletileceğini bildirdi.

Yılmaz ayrıca demiryolu ağlarının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması ve ithalatın haksız rekabete yol açmasını önleyici tedbirlerin sürdürüleceğini belirtti.

İhracatta 2029 hedefi 450 milyar dolar

Türkiye'nin dış ticarette rekabetçiliğini artırarak bölgesel merkez konumunu korumayı hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) sonunda mal ve hizmet ihracatının 450 milyar dolara ulaşmasını amaçladıklarını açıkladı.

Yılmaz'ın paylaştığı verilere göre, daha önce 273,2 milyar dolar olan mal ihracatı, Ağustos 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 280 milyar dolara yükseldi.

Hizmet ihracatının ise 125 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, döviz kazandırıcı hizmet ihracatına önem verdiklerini vurguladı.

Ekonomide kapasite artışı için 250 milyar liralık paket

Cevdet Yılmaz, ekonomide kapasiteyi artırmak amacıyla 250 milyar liralık yeni bir paketin devreye alındığını açıkladı.

Türkiye'nin ticaret ortaklarında 2026 yılı için yüzde 1,6 büyüme beklendiğini ifade eden Yılmaz, zorlu bir yıldan geçildiğini ancak Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu söyledi.

Yılmaz, 2027 yılı için ekonomik görünümün daha olumlu olmasını beklediklerini belirtti.

Bütçe açığı yüzde 3, cari açık bu seviyenin altında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, depremin ekonomik etkilerine rağmen bütçe açığının yüzde 3 seviyesinde bulunduğunu ve yönetilebilir düzeyde olduğunu ifade etti.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle cari açığın bir miktar arttığını belirten Yılmaz, cari açığın da yüzde 3'ün altında ve yönetilebilir seviyede olduğunu söyledi.

Yılmaz, dış ticarette rekabetçiliğin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ithalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik politikaların sürdürüleceğini bildirdi.