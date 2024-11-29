Cevdet Yılmaz'dan üçüncü çeyrek büyüme değerlendirmesi: Dış talep zayıf, net ihracat güçlü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,6 oranında büyüdüğünü ve bu performansın Orta Vadeli Program’da belirtilen yıllık büyüme tahminine yakın olduğunu ifade etti.

Yılmaz, büyümenin aralıksız olarak 17 çeyrektir devam ettiğine dikkat çekerek, siyasi istikrar ve öngörülebilirliğin bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında azaldığını belirtti.

Dış talepte zayıflık, net ihracatta güçlü performans

2024 yılı üçüncü çeyrek büyümesinde sıkı para ve maliye politikalarının etkilerinin yanı sıra sanayi üretimi ve ihracat performansını olumsuz etkileyen zayıf dış talep koşulları belirleyici oldu. Yılmaz, kamu tüketim harcamalarındaki düşüşün ardından yurt içi talebin büyümeye katkısının -0,1 puana gerilediğini, buna karşılık net ihracatın ithalattaki yavaşlama sayesinde büyümeye 2,2 puanlık pozitif katkı sağladığını ifade etti.

Net mal ve hizmet ihracatının, 2024 yılı genelinde olduğu gibi üçüncü çeyrekte de büyümenin kompozisyonundaki dengelenmede önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Üretim tarafında sektörel dağılım

Üretim yönünden bakıldığında, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde farklı sektörlerin performansı şöyle şekillendi:

* Hizmetler sektörü: yüzde 2,9 büyüme

* Tarım sektörü: yüzde 4,6 büyüme

* Sanayi sektörü: yüzde 2,2 küçülme

Sanayi sektöründeki küçülmenin, zayıf dış talep koşullarından kaynaklandığı ifade edilirken, hizmetler ve tarım sektörlerinin büyümeye katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

Dördüncü çeyrek için toparlanma beklentisi

Yılmaz, dördüncü çeyreğe yönelik öncü göstergelerin, iç ve dış faktörlerin etkisiyle talep koşullarında toparlanma yaşanabileceğine işaret ettiğini belirtti. “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarla ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz” diyen Yılmaz, enflasyonla mücadelede de kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Cari açıkta düşüş ve risk primi iyileşmesi

Ekonomik programın olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Yılmaz, cari açıkta düşüş, rezervlerde artış ve risk priminde azalma yaşandığını söyledi. İşsizliğin tek haneli seviyelerde seyretmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (2025-2027) fiyat istikrarını sağlama ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

Ekonomik politikalar güçlü siyasi irade ile destekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğini belirtti. Güçlü siyasi irade ve koordinasyonla uygulanan ekonomik programın, uzun vadeli refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada etkili olduğunu ifade etti.

Yılmaz, “Ekonomik dengelenme süreçlerini başarıyla yönetiyoruz. Dış talepteki zayıflığa rağmen net ihracatın katkısı ile büyümede pozitif bir görünüm sergiliyoruz. Bu süreçte tasarruf tedbirleri ve sıkı politikalarla orta vadeli hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.