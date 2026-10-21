Cevdet Yılmaz'dan yatırımcılara mesaj: Sermaye piyasaları daha güçlü yoluna devam edecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumunda Türkiye ekonomisinin gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

Enflasyonda 2027 hedefi yüzde 21

Yılmaz, 2026 sonunda yüzde 28,4 olarak tahmin edilen tüketici fiyat artışının 2027 sonunda yüzde 21'e düşürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Tek haneli enflasyona kalıcı olarak ulaşılıncaya kadar kararlı ekonomi politikalarının sürdürüleceğini belirten Yılmaz, fiyat istikrarının temel önceliklerden biri olduğunu vurguladı.

Kişi başına gelirde 20 bin dolar beklentisi

Türkiye'nin milli gelirinin 2026 sonunda ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyleyen Yılmaz, kişi başına gelirin de 20 bin doların üzerine çıkacağını öngördüklerini ifade etti.

Bu gerçekleşme halinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubu için belirlenen eşiğin üzerinde yer almasının beklendiğini kaydetti.

Kiralık sosyal konut projeleri gündemde

Konut arzını artırmaya yönelik çalışmalara da değinen Yılmaz, sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle barınma imkanlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz, konut arzını genişleten politikaların enflasyonla mücadeleyi de destekleyeceğini belirtti.

Bütçe açığı kademeli olarak azaltılacak

Mali disiplinin korunacağını vurgulayan Yılmaz, deprem harcamaları dışındaki kamu harcamalarının kontrol altında tutulacağını açıkladı.

Bütçe açığının kademeli olarak azaltılmasıyla Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Sermaye piyasaları daha güçlü yoluna devam edecek

Yılmaz, fonlarda yaşanan mevcut sorunlara ilişkin de "Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak" dedi.