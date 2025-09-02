Ceviz üretimi üç kıskacın pençesinde

Mehmet H. GÜLEL

Türkiye’de son yıllarda gümrük vergileri ve ve­rim sorunlarıyla uğra­şan ceviz üreticileri, artık en büyük engelin iklim kaynaklı problemler olduğunu vurgulu­yor. İklim faktörünün sektörü giderek daha fazla zorladığını söyleyen CÜD Başkanı Ömer Ergüder, “Kuraklık ile birlikte bahçelerde susuzluk önemli bir konu olmaya başladı. Su debile­ri azalıyor, bazı bölgelerde yağış çok az. Kar yağışı da yok dene­cek kadar az. Ayrıca geçtiğimiz aylarda yaşanan zirai don, bazı bahçelerde zarara yol açtı” dedi.

Zirai don kısmen olumsuz etkiledi

Ergüder, geçtiğimiz aylar­da yaşanan zirai donun ceviz bahçelerini kısmen etkiledi­ğini belirtti. Ergüder, don ne­deniyle üretimde yüzde 10- 20 arasında kayıp yaşandığını tahmin ettiklerini, ancak tüm ürününü kaybeden üreticinin olmadığını söyledi.

Ceviz üretiminde en büyük tehdidin iklim olduğunu be­lirten Ergüder, bu durumun yönetilebilir ve yönetilemez tarafları olduğuna dikkat çe­kerek, “Yönetebileceğimiz ta­raflara örnek olarak sulama rejiminin ve sisteminin çok etkin çalışmasını gösterebili­riz. Sulama her geçen gün da­ha büyük önem kazanıyor. Ku­yulardaki suyun çok hassas bir şekilde yönetilmesi gere­kiyor. Ceviz üretiminde erken ve geç donların yanı sıra sı­caklık artışları ve dolu da cid­di tehdit oluşturuyor. Bunlar üretimin önündeki en önemli riskler arasında yer alıyor” di­ye konuştu.

Bu yıl kapama bahçelerden yaklaşık 6 bin ton bekleniyor

Ceviz üretiminde ikinci so­run ise iklime bağlı olarak ve­rimdeki düşüklülük öne çıkı­yor. İklimin verimi önemli öl­çüde etkilediğine vurgu yapan Ergüder, Türkiye’deki veri­min rakip ülkelerle kıyaslan­dığında oldukça düşük kaldı­ğını belirtti. Ergüder, “Şili ve ABD’de dekar başına 450-550 kilogram ceviz elde edilirken, Türkiye’de bu rakam 150-200 kilogram seviyesinde. Eksik bahçe yönetimi de verimi dü­şürüyor. Geçen yıl kapama ce­viz bahçelerinden 4 bin ton ve­rim elde ettik. Bu yıl yaklaşık %50 artışla 5-6 bin ton bekliyo­ruz. Türkiye'de bu yıl yaklaşık 45 bin ton ceviz üretimi öngö­rüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dolar kuru ithalatı cazip kılıyor

Türkiye’de yerli cevizin ekim ayında hasat edilip aralık ayına kadar büyük ölçüde satıldığını aktaran Ergüder, depolara çekilen ürünlerin ise ocak, şubat ve mart aylarında tükendiğini iletti. “Yerli ceviz en fazla 6 ayda piyasadan çekiliyor” diyen Ergüder, üretim maliyetlerinin rakip ülkelere kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirleterek “Gübre, ilaç ve enerji giderlerimiz ABD, Şili ve Çin’in oldukça üzerinde. Ayrıca yaklaşık 3 yıldır bastırılmış dolar kuru söz konusu. Bu düşük kur nedeniyle kuruyemiş ithalatı cazip hale geliyor ve ithalatı artırıyor. Söz konusu durum hem cari açığı olumsuz etkiliyor hem de yatırımcıların yeni bahçe kurma isteğini azaltıyor. İthalat bu kadar ucuzken üreticiler ve yatırımcılar bahçe kurmaktan uzaklaşıyor” bilgisini verdi.

Ceviz ve badem ithalatına 400 milyon dolar

Türkiye’de ceviz üretimi iç tüketimin yalnızca üçte birini karşılayabiliyor. Kalan ihtiyaç ise ithalat yoluyla karşılanıyor. Her yıl 100 bin tonun üzerinde ceviz ithal edildiğini belirten sektör temsilcileri, resmi kayıtların yanı sıra ciddi miktarda ürünün de kaçak yollarla ülkeye girdiğine dikkat çekti. Temsilciler, ithal edilen 100 bin ton cevizin ortalama 3 dolardan Türkiye’ye getirildiğini aktardı. Kaçak yollarla gelen ürünler de dahil edildiğinde, ceviz ve badem ithalatının Türkiye’ye yıllık faturasının 400 milyon dolara ulaştığı ifade ediliyor.