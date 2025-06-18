Ceviz üretiminde verim krizi: Bahçeler satıldı, ağaçlar mobilya oldu!

Mine Ataman

Ceviz Üreticileri Derneği tarafından yapılan “Cevizde Verim Artışı” seminerinde Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder cevizin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Potansiyeli yüksek bir pazar içerisindeyiz"

Tehditler, iklim, kur baskısı, çekirge, kuraklık gibi sorunların sektörü zorladığına işaret eden Ergüder, "ABD’de dekarda 500 kilonun üzerinde verim alınırken Türkiye’de bu rakam 150-200 kilogram. Verimi artırmalıyız. Türkiye, önemli bir ceviz tüketicisi. Pazar burada, talep burada üretimi sürdürülebilir kılmalıyız. Potansiyeli yüksek bir pazar içerisindeyiz” diyerek tehditler yanında fırsatlara da dikkat çekti.

Bundan sonra sosyal medyada da daha görünür hale geelceklerini ifade eden Ergüder, ceviz sektörünün iklim değişikliği nedeniyle kriz içinde olduğuna işaret etti. Bahçelerin satışa çıktığını, ceviz ağaçlarının mobilyaya dönüştüğünü söyleyen Ergüder, "Süreci yönetmeye talibiz. Çözümün bir parçası olabiliriz. Hep birlikte olursak, Çin cevizi gibi ürün sorunlarıyla da mücadele edebiliriz” dedi.

"Sadece verime odaklanacağız"

“Cevizde Üretim ve Verim Artışı İçin Çözümsel Yaklaşımlar ve Küresel Tecrübeler” seminerinde konuşan uzmanlar da küresel ısınmaya dikkat çekerek, ceviz bahçelerinde daha genç, tozlanan çeşitler kullanılması gerektiğini vurguladı. Verimi artıran bilimsel ve güncel yöntemlere işaret etti.

Cevizdeki iklim kaynaklı sorunlar giderek artıyor

Programda konuşan ceviz uzmanı İbrahim Baykal’a göre, “2 yıldır sıcaklıklar ve don nedeniyle Marmara’da yüzde 30, İç Anadolu’da ise yüzde 70 verim kaybı yaşandı. Beklemediğimiz bir riskti, sadece bizim değil dünyanın sorunu” dedi.

Ceviz ağaçları mobilya oldu

Baykal 1961’de Türkiye'nin dünya ceviz üretiminde ilk sırada olduğunu hatırlatırken, liderliği ıslah çalışmaları, verim artışı denemeleri sayesinde ABD'nin aldığını söyledi. Çin ve İran'ın da ceviz sektöründe atağa geçtiğini ifade eden Baykal, Türkiye'de ise 70'li yıllarda köklü ceviz ağaçlarının silah ve mobilya sanayinin ihtiyacı için kesildiğini 2024 yılında üretimin 50 bin tona düştüğünü söyledi.

Kur fiyatının da baskılanması yerli cevizi zorluyor

Programda konuşan uzmanlar, “Ceviz fiyatları 4-5 dolar düzeyindeyken yatırımlar yapıldı, fiyatlar düştü. Çin düşük maliyetle üretim yapıyor. Kur fiyatının da baskılanması yerli cevizi iyice zorluyor” diyerek fiyatlara dikkat çekti.