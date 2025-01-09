Ceviz ve badem ithalatına yeni düzenleme! 4 ülkeyi kapsıyor...

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, İran, Moldova, Özbekistan ve Şili menşeli ceviz ve badem için uygulanan tarife kontenjanları yeniden düzenlendi.

Yeni dönemde İran, Özbekistan, Şili menşeli bazı badem ve ceviz türleri ile Moldova menşeli cevizlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanlarında talep toplama yöntemi kullanılacak. Söz konusu ürünlerin tarife kontenjanı, üretim ve tüketim performansı olan sanayiciler ile geleneksel ithalatçılara tahsis edilecek.

Kontenjanların 2025 yılındaki dağıtımına ilişkin başvurular, 15 gün içinde ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak.