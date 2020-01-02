ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Çevre Bakan Yardımcısı Binpınar: 2020'de poşete zam yok

Çevre Bakan Yardımcısı Binpınar: 2020'de poşete zam yok

Geçtiğimiz yıl başından itibaren yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması 1. yılını doldurdu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşet fiyatlarının 2020'de de 25 kuruş olarak zamsız olarak uygulanacağını açıkladı.

Çevre Bakan Yardımcısı Binpınar: 2020'de poşete zam yok
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşet fiyatlarının 2020'de 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini bildirdi.

Binpınar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020'de poşete zam yok." dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap