Çevre Bakan Yardımcısı Binpınar: 2020'de poşete zam yok
Geçtiğimiz yıl başından itibaren yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması 1. yılını doldurdu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşet fiyatlarının 2020'de de 25 kuruş olarak zamsız olarak uygulanacağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşet fiyatlarının 2020'de 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini bildirdi.
Binpınar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020'de poşete zam yok." dedi.