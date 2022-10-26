Çevre koruma harcamaları yüzde 59,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'e ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre, çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 59,2 artış göstererek geçen yıl toplam 66,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 64,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,3'ü genel devlet ve hane halkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,3'ü de hane halkları tarafından yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 58,5'i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 27'si atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2'si biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,5'i dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 3'ü toprak, yer altı, yüzey sularının korunması, kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3,8'i de diğer çevre koruma konularından oluştu.

13,6 milyar liralık yatırım harcaması yapıldı

Bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak toplam 13,6 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 84,4'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,6'sı genel devlet ve hane halkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı 2020'de yüzde 0,8 iken 2021'de yüzde 0,9 olarak belirlendi.