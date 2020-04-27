Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 349 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 349 Sözleşmeli Personel alınacak.
Adaylar tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında internet üzerinden ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.