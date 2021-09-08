Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 44 artırıldı

Hüseyin GÖKÇE

Orta Vadeli Programda bakanlıkların ödenek tavanları yayınlandı. Bütçesi en çok artırılan Bakanlık yüzde 44,3 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe tavanı 720 milyar liraya yükseltilirken, bunun dışındaki en büyük bütçe 189 milyar 10 milyon lira ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın. Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Programda bakanlıkların ödenek tavanları da yer aldı. Enflasyonun bu yıl yüzde 16,2, önümüzdeki yıl ise yüzde 9,8 olarak tahmin edildiği OVP’de, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarında yüzde 30,08’lik artış dikkat çekti. Ödenek teklif tavanları toplamı 1 trilyon 223 milyar liradan, 1 trilyon 591 milyar liraya yükseltildi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödenek tavanları, öngörülen enflasyonun üzerinde artırıldı. Genel bütçe kapsamındaki 40 kamu idaresi içinde yer alan bakanlıkların ödenek tavanları yüzde 15,2 ile yüzde 44.3 lira arasında değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ödenek bütçesi yüzde 36.4 artarak 720 milyar 206 milyon liranın üzerine çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yüzde 28.6 artarak 189 milyar liraya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı bütçesi 110 milyar liranın üzerinde

Büyük kısmı pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında ödenek teklif tavanı 77 milyar 389 milyon lira olarak belirlenen Sağlık Bakanlığı için, 2022 yılında öngörülen ödenek yüzde 43.7 oranında artırılarak 111 milyar 222 milyon liraya çıkarıldı. Oransal olarak en yüksek ödenek artışı ise yüzde 44.3 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde gerçekleşti ve bütçe 4 milyar 873 milyon liranın üzerine çıktı. Adalet Bakanlığı bütçe tavanı yüzde 40.3 artarak 32 milyar liraya yükseltildi. Yangınla mücadele yöntemi çok tartışılan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ödenek teklif tavanı yüzde 19.4’lük artışla 38 milyar 391 milyon liraya çıkarılırken, İçişleri Bakanlığı bütçesi de yüzde 38.2’lik artışla 14 milyar 734 milyon liraya yükseltildi. 2021 yılı bütçesi hazırlanırken birlikte olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 155 milyar 11 milyon lira olan bütçe ödenek tavanı, önümüzdeki yıl bütçeleri ayrılacak olan bakanlıkların ödenek toplamlarının üzerinde kaldı. 2022 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödenek tavanı 66 milyar 131 milyon lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tavanı ise 88 milyar 365 milyon lira olarak belirlendi. OVP’lerde yer alan ödenek tavanları, ilgili yılın bütçe kanunlarına da genellikle değiştirilmeden yer alıyor. Ancak yıl içinde gelişmelere bağlı olarak, başlangıç ödeneklerinden farklı miktarda harcama yapılabildiği gibi, ödenekler arası aktarım da gerçekleştirilebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde 149 milyonluk kesinti

Cumhurbaşkanlığı bütçesi önceki yıla göre 149 milyon liralık azalışla 4 milyar 39 milyon liradan, 3 milyar 890 milyon liraya geriledi. Yıl içinde afetlerle uğraşan AFAD’ın ödenek tavanı yüzde 16.1 artarak 2 milyar 421 milyar liraya çıkarken, Suriye ve Afgan sığınmacılarla iş hacmi oldukça artan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ödenek tavanı ise yüzde 50.6 artarak 4 milyar 493 milyon liraya çıktı.