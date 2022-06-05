Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Kara yolu, demir yolu, hava yolu ve limanlar olmak üzere ulaşımın her modunda çevreci yatırımları hedeflediklerini söyleyen Karaismailoğlu, kara yollarında seyahat sürelerini azaltarak yakıttan, zamandan ve karbon emisyonundan tasarruf sağlandığını, otoyol ve yollara yapılan ekolojik köprülerle de doğal yaşamın korunduğunu kaydetti.

Bakanlığın yaptığı yatırımlarla zamandan 19,4 milyar dolar, yakıttan 1,7 milyar dolar tasarruf edildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, devamında şunları söyledi: “Ayrıca 9 milyon dolar değerinde kağıt, 36,7 milyon dolar değerinde de karbon salımı tasarrufu sağlandı. Bütünsel kalkınma ile 2003-2021 döneminde gerçekleştirilen yatırımlar ile kara yollarında 22,4 milyar dolar, demir yolunda 1,5 milyar dolar, deniz yolunda 2 milyar dolar, haberleşmede 2,1 milyar dolar, hava yolunda 200 milyon dolar olmak üzere yıllık 28,2 milyar dolar tasarruf edildi. Önümüzdeki süreçte de herkes için etkin ve çevre dostu ulaşım sistemini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Gelecek nesillerimize temiz, çevre dostu yatırımlarımızla örnek olmayı sürdüreceğiz.”