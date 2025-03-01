Ceyhan Limanı Irak petrolünü bekliyordu! Şirketler Bağdat’a rest çekti: İhracat yeniden başlamayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketleri ile Bağdat hükümeti arasında ihracat krizi yaşanıyor. Bağdat yönetiminin petrol sevkiyatlarının kısa süre içinde yeniden başlayacağını açıklamasına karşın, IKBY Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) çatısı altındaki şirketler, resmi bir anlaşma sağlanmadan ihracata devam etmeyeceklerini bildirdi.

Gulf Keystone Petroleum, DNO, Genel Energy ve ShaMaran Petroleum gibi büyük şirketleri bünyesinde barındıran APIKUR adına açıklama yapan sözcü Miles Caggins, "Açık olmak gerekirse, APIKUR üyesi şirketler bugün petrol ihracatına yeniden başlamayacak" ifadelerini kullandı.

Caggins, ihracatın yeniden başlaması için Bağdat hükümetinin ticari anlaşmaları netleştirmesi ve ödeme garantileri sunması gerektiğini vurguladı.

Bağdat hükümeti adına konuşan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ise dün yaptığı açıklamada, Irak’ın devlet petrol şirketi SOMO aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden IKBY petrol ihracatının önümüzdeki saatlerde yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Abdulgani, başlangıçta günlük 185 bin varil olarak belirlenen ihracatın zamanla Irak bütçesinde öngörülen seviyeye ulaşacağını ifade etmişti.

Ancak APIKUR, Bağdat yönetimiyle geçmiş ve gelecekteki ihracat anlaşmalarına dair herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını belirterek, Irak hükümetinin tek taraflı açıklamalarının ihracatın başlaması için yeterli olmadığını savundu. Petrol şirketlerinin bu tutumu, uzun süredir devam eden IKBY-Bağdat enerji krizini daha da derinleştirebilir.