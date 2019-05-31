Ceyhan OSB’de arsa tahsislerine başlandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1.2 milyon metrekare alanda kurulacak olan Ceyhan Karma OSB'de arsa tahsislerine başlandığı, altyapı çalışmalarının yakında başlayacağı açıklandı... Eray Şen'in haberi...
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