ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Ceyhan OSB’de arsa tahsislerine başlandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1.2 milyon metrekare alanda kurulacak olan Ceyhan Karma OSB'de arsa tahsislerine başlandığı, altyapı çalışmalarının yakında başlayacağı açıklandı... Eray Şen'in haberi...

Ceyhan OSB’de arsa tahsislerine başlandı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.