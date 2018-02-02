'Çeyiz' ve 'konut'a destek artıyor

02 Şubat 2018

Yatırım, üretim, istihdamı artıracak düzenlemeler ve vergi ile ilgili yeni değişiklikleri içerisinde barındıran yasa tasarısı TBMM'ye sevk edildi.

İçerisinde asgari ücrette vergi kesintisini kaldıracak düzenleme de yer alan tasarıda, çeyiz desteği için devlet katkısı oranının yüzde 20'den 25'e yükseltilmesi azami katkının 5 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılması da yer alıyor.

Öte yandan bir destek de ilk kez konut alacaklara geliyor. Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki günlerde konut hesabı ile ilk kez konut alacaklar için yeni bir düzenleme yaptıkları müjdesini vermişti.

Konut sektörü torbadan aradığını bulamadı