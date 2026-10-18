Çeyrek altın alırken dikkat: Bozdururken zarar edebilirsiniz

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Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, piyasada son dönemde yaygınlaşmaya başlayan ve "ikinci baskı altın" olarak adlandırılan ürünlere karşı tüketicileri uyardı.

Darphane dışında yetkisiz atölyelerde üretilen bu altınların orijinallerine oldukça benzediğini belirten Sönmez, düşük fiyatların tüketiciler için yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında risk

Sönmez, ikinci baskı altınların orijinal Darphane ürünlerine benzer kalıplar kullanılarak üretildiğini belirtti. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınlarında karşılaşılabilen bu uygulamanın yasal olmadığını vurgulayan Sönmez, Darphane dışında altın basılmasının ve piyasaya sürülmesinin kanunen yasak olduğunu hatırlattı. İkinci baskı ürünlerde altının ayarının veya gramajının olması gerekenden düşük olabileceğine dikkat çekti.

Gerçek altından ayırt etmek kolay değil

İkinci baskı altınların görünüş bakımından orijinal ürünlere çok benzediğini ifade eden Sönmez, farklılıkların çoğu zaman ancak uzman kuyumcular tarafından anlaşılabildiğini söyledi.

Bu ürünlerde baskı detaylarının daha az net veya pürüzlü olabileceğini belirten Sönmez, Atatürk figürü ile altın üzerindeki yazıların yeterince belirgin çıkmamasının şüphe oluşturabileceğini kaydetti. Ancak bu belirtilerin tek başına kesin sonuç vermediğini, ayrımın çoğunlukla hassas ayar cihazlarıyla yapılabildiğini vurguladı.

Altını bozdururken zarar edebilirsiniz

Sönmez, ikinci baskı altınların ayar veya gramajındaki farklılıkların özellikle bozdurma sırasında ortaya çıkabildiğine dikkat çekti.

Kuyumcuların bu ürünleri inceleme sırasında tespit edebildiğini belirten Sönmez, söz konusu altınların değerinin altında satın alınabildiğini ifade etti. Bu nedenle alışveriş sırasında daha düşük fiyatlı görünen bir ürünün ilerleyen dönemde tüketici açısından maddi kayba yol açabileceği uyarısında bulundu.

Altın alırken bu ayrıntılara dikkat

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güvenilir, kurumsal ve köklü kuyumcuları tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Sönmez, ürünün sunumuna ilişkin ayrıntıların da kontrol edilmesini önerdi. Sönmez, "Altın alan vatandaşlarımızın firmanın kendi kutusu olmasına, kurdelesinde isim yazmasına veya küçük etiketlerinin bulunmasına dikkat etmeleri gerekir." dedi.

Fiş ve faturayı mutlaka alın

Altın alışverişinde satış belgesinin önemine de değinen Sönmez, tüketicilerin fiş veya fatura almayı ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. Sönmez, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmasının ve satın alınan ürüne ilişkin belgelerin saklanmasının olası mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.