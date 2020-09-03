Çeyrek altın fiyatları azalışa geçti | 3 Eylül çeyrek altın ne kadar?

03 Eylül 2020

Altın yatırımcıları çeyrek altın fiyatları konusunda araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan ve bu haftanın ilk gününde de yükselişini sürdüren altın fiyatları, son 2 günde azalışa geçti. Çeyrek altın fiyatı bu sabah 757,36 lira oldu. Diğer yandan 24 ayar altının gram fiyatı ise 460,20 lira oldu.

3 Eylül Çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları dünü azalışla tamamlarken, Eylül'de serbest piyasada çeyrek altın fiyatı 757 lira seviyelerinde bulunuyor. Hem yatırımcılar hem de özel günler için altına yatırım yapanlar özellikle çeyrek altın ve gram altına ilgi gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatlarının yanı sıra bugün itibariyle altında genel durum şu şekilde:

Gram altın: 459,98

Yarım altın: 1.514,72

Cumhuriyet altını: 3.115,00

Gremse altın: 7.573,61

Ata altın: 3.131,35

Beşli altın: 15.286,19

İkibuçuk altın: 7.522,66

Ziynet altın: 3.020,18

Bilezik fiyatlarında son durum

3 Eylül itibariyle bilezik fiyatlarına bakıldığında 14 ayar bileziğin gram fiyatı 263,03 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 338,15 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 422,45 lira oldu.

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 465 bin 100 lira, en yüksek 470 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 642 milyon 420 bin 464,97 lira, işlem miktarı ise 5.664,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 671 milyon 829 bin 124,04 lira oldu.

Altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.