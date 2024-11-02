Çeyrek, gram ve tam altın ne kadar? (2 Ekim 2024 güncel altın fiyatları)
Altın fiyatları, hem iç hem de dış piyasaların dalgalanması nedeniyle yatırımcıların yakın takibinde. Özellikle yüksek enflasyon ve jeopolitik riskler, altına olan talebi artırıyor. Vatandaşlar, 2 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatlarını öğrenmek için arayışta. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının bugünkü durumu…
2 Kasım 2024 Cumartesi itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle altın, birikimlerini koruma amacı güden vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri haline geldi.
Altın, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde "güvenli liman" olarak görülüyor. İsrail-İran-Lübnan gerilimleri ve 5 Kasım'daki ABD seçimleri gelişmeler de altın talebini artırıyor. Bu sebeple, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları günlük olarak takip ediliyor.
2 Kasım Cumartesi 07:15 itibarıyla güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı
Alış: 3.088,90
Satış: 3.136,50
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5.060
Satış: 5.118
Yarım altın fiyatı
Alış: 10.089
Satış: 10.229
Tam altın fiyatı
Alış: 20.086
Satış: 20.331
Ons altın fiyatı (dolar)
Alış: 2.735,8
Satış: 2.736,6
Ata altın fiyatı
Alış: 20.644
Satış: 20.909