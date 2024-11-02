Çeyrek, gram ve tam altın ne kadar? (2 Ekim 2024 güncel altın fiyatları)

2 Kasım 2024 Cumartesi itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle altın, birikimlerini koruma amacı güden vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri haline geldi.

Altın, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde "güvenli liman" olarak görülüyor. İsrail-İran-Lübnan gerilimleri ve 5 Kasım'daki ABD seçimleri gelişmeler de altın talebini artırıyor. Bu sebeple, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları günlük olarak takip ediliyor.

2 Kasım Cumartesi 07:15 itibarıyla güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 3.088,90

Satış: 3.136,50

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5.060

Satış: 5.118

Yarım altın fiyatı

Alış: 10.089

Satış: 10.229

Tam altın fiyatı

Alış: 20.086

Satış: 20.331

Ons altın fiyatı (dolar)

Alış: 2.735,8

Satış: 2.736,6

Ata altın fiyatı

Alış: 20.644

Satış: 20.909