Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (4 Ekim Güncel Altın Fiyatları)

Ortadoğu’da yaşanan ve büyük ölçekli savaşa dönme ihtimali bulunan gerilim sürerken altın fiyatları yükseliyor.

Risksiz yönüyle altın Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri. Türkiye gibi yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde birikimini korumak isteyen vatandaşlar altına yüksek talep gösteriyor.

Bu nedenle de altın fiyatları Türkiye’de çok yakından takip ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarını başta Google olmak üzere arama motorlarında “Gram altın ne kadar”, “Çeyrek altın ne kaç lira oldu”, “Tam altın kaç TL oldu”, “Ons altın kaç dolar oldu” gibi sorular sorarak aratıyor.

İşte 07.10 itibarıyla güncel altın satış fiyatları…

* Gram altın satış fiyatı: 2.929,51 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.058,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.109,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.915,16 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.147,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.012,61 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.661,44 Dolar