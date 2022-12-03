Cezayir, yeni yatırım fırsatları sunuyor

Balıkesir Ticaret Odası ile Cezayir Ticaret Odası heyetleri, ortak yatırım ve iş birliği fırsatlarını görüştü. Başkent Cezayir'de Türk ve Cezayirli iş adamları, sektörel ticaret toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile Cezayirli yetkililerin yanı sıra çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı.

Cezayirli ekonomi ve hukuk danışmanı Mustafa Abdülkerim, Türkiye'nin eskiden beri Cezayir'in hem geleneksel hem de stratejik ortağı olduğuna vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara yaklaştığını hatırlattı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda Türk iş adamlarını Cezayir'deki iş imkanları ve fırsatları konusunda bilgilendirdiklerini aktaran Abdülkerim, Cezayir'de yeni yürürlüğe giren ekonomiye ilişkin kanunların yeni yatırım fırsatları sunduğunu kaydetti.

Yatırım potansiyeli yüksek

Sanelpan Elektrik Şirketi elektrik elektronik mühendisi Recep Karagöz de Cezayir'in gelişmekte olan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, inşaat ve sanayi yatırımı açısından potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

Cezayir'e yatırım noktasında çok istekli olduklarını ifade eden Karagöz, iki ülke iş adamları arasında yapılan toplantının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Yıldız Süt Teknolojileri Şirketi Ticaret Müdürü Ceren Keloğlu ise toplantı boyunca yapılan sunumlarda Cezayir'de devletin yeni teşvikler yaptığını öğrendiklerini ifade etti.

Keloğlu, Türkiye ile Cezayir'in ekonomik yeni iş birliği anlaşmaları çerçevesinde şirketlere kolaylık sağladığına işaret ederek, Cezayir ile Türkiye arasındaki kültürel bağların da bu iş birliklerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.