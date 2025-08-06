ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI’dan 500 milyar dolarlık hamle: Hisse satışı için görüşmelere başladı!

Yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın 500 milyar dolar değerlemeyle hisse satışı için görüşmelere başladığı belirtildi.

Yatırım görüşmelerine yakın kaynaklar, yapay zeka liderinin mevcut ve eski çalışanları için yaklaşık 500 milyar dolarlık bir değerlemeyle hisse satışı için görüşmeler yaptığını söyledi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar şirketin milyarlarca dolarlık ikincil hisse senedi satışı hedeflediğini ve Thrive Capital de dahil olmak üzere mevcut yatırımcıların, çalışanların hisselerinden bazılarını satın almak için OpenAI ile iletişime geçtiğini söyledi.

Anlaşma gerçekleşirse, OpenAI'ın kağıt üzerindeki fiyatı yaklaşık üçte iki oranında artacak.

OpenAI'in 1 Nisan 2025 tarihinde açıklanan ve 40 milyar dolarlık yatırım aldığı hisse satışında değerlemesi 300 milyar dolar olmuştu.

Şirketin bu son hamlesi ise geçen hafta startup'ın 40 milyar dolarlık finansmanın ikinci dilimi için bir yatırımcı konsorsiyumundan 8,3 milyar dolarlık fon sağladığı haberinin ardından geldi. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilerden biri, bu fonun yaklaşık beş kat fazla talep gördüğünü ve OpenAI'ın bu fonu planlanandan önce elde etmeyi başardığını söyledi.

Çalışanlarını tutmak için kullanılması bekleniyor

ABD'deki büyük girişimler, çalışanlarını ödüllendirmek, elde tutmak ve aynı zamanda dış yatırımcı çekmek için genellikle hisse senedi satışı pazarlığına başvuruyor.

Yatırım görüşmelerine aşina olan kişilerden birine göre Sam Altman yönetimindeki şirket, yatırımcı talebinden yararlanarak çalışanlarına şirketin büyümesini yansıtan likidite sağlamak istiyor.

Son aylarda, OpenAI araştırma ekibinin birkaç üyesini Meta Platforms'a kaptırdı. Bu nedenle OpenAI için ikincil bir satışın çalışanlarını şirkette kalmaya teşvik etmenin bir yolu olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca şirket, giderek daha rekabetçi hale gelen bir alanda OpenAI'nin liderliğini pekiştirmeyi amaçlayan en yeni GPT-5 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.