Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi

27 Ekim 2019

Dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House ile Koç Holding’in Şubat 2017 tarihinde başlayan kurumsal ortaklığı kapsamında “Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı”nın üçüncüsü düzenlendi. Uluslararası ilişkiler alanındaki en prestijli kuruluşlardan olan Ditchley Foundation’da 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda “Avrupa, ABD ve Çin: Rekabet Eden Vizyonlar” teması ele alındı. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore’un onur konuğu olarak katıldığı toplantının açılış konuşmalarını Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett yaptı. Dünyanın dört bir yanından siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin, sivil toplum temsilcilerinin, akademisyenlerin ve medya mensuplarının katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği, Çin ve ABD’nin değişen perspektifleriyle küresel ekonomik ve politik gelişmeler değerlendirildi. Ditchley Park’ta düzenlenen yuvarlak masa toplantısının onur konuğu olan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikası ile Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunurken, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

“Farklı bakış açılarını tarafsız şekilde tartışma imkânı bulduk.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, küresel ekonomik ve politik gündemin ağırlığını ve etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bu dönemde Chatham House gibi etkili düşünce kuruluşlarının taşıdığı öneminin de giderek arttığını belirtirken, “Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı”nın üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerin ışığında çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House’un Türkiye masasına böyle bir dönemde ev sahipliği yapmanın da ayrıca önemli olduğuna inanıyorum. Bir yandan Brexit sürecindeki belirsizlik, diğer yandan ABD - Çin Ticaret Savaşları ve küresel ekonomideki yavaşlama emareler, küresel rekabetin hızla yükseldiği günümüzde iş dünyasında karar verici konumunda olan tüm liderleri yakından ilgilendiriyor. Yeni teknolojilerin gelişmesi ile birlikte Dördüncü Sanayi Devrimi’nin beraberinde getirdiği fırsatlar ve zorluklar da tüm sektörlerde iş yapış şekillerini dönüştürmeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, ‘Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı’, küresel politikaların jeopolitik rekabetle birlikte şekillenen geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunmak için değerli bir ortam sağlıyor. Tüm dünyada belirsizliğin hakim olduğu böyle bir süreçte, iş dünyası olarak küresel ticaret ve ekonomik iş birliği anlamında 21. yüzyıl gerçeklerine nasıl uyum sağlayacağımıza dair farklı bakış açılarını tarafsız bir şekilde dinlememiz büyük önem taşıyor.”

“Koç Holding’le olan ortaklığımız her geçen gün güçleniyor.”



Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett değerlendirmesinde, “Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı”na üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtirken şöyle devam etti:

“Bu toplantı Türkiye, İngiltere ve Avrupa’yı ilgilendiren ve karşılıklı diyaloğun önemli olduğu uluslararası konuları değerlendirmek için eşsiz bir ortam sunuyor. Koç Holding’e her zamanki destekleri için minnettarım. Chatham House 100’üncü kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken Koç Holding’le olan ortaklığımız da her geçen gün güçleniyor.”