Checkout.com’un değeri 5.5 milyar dolara ulaştı

22 Haziran 2020

Coatue liderliğinde gerçekleştirdiği B tipi fonlama ile 150 milyon dolarlık fonlama toplayan ve değerini geçtiğimiz yıla göre nerdeyse üç katına çıkararak 5.5 milyar dolar değere ulaşan çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısı Checkout.com, İsveçli Klarna ve Birleşik Krallık’tan Revolut ile birlikte Avrupa’nın en büyük fintech firmaları arasına girdi.

Checkout.com geçtiğimiz sene etkileyici bir büyüme göstererek işlem hacmini yüzde 250 artırmış ve büyük müşterilerle çalışmaya başlamıştı.

Rakipleri arasında ABDli Stripe ve Hollandalı Adyen olan, 2012 yılında kurulan Londra merkezli Checkout.com firmaların çevrimiçi ödemelerini kolaylıkla alabilmelerini sağlayan bir yazılım platformu hizmeti veriyor.

Dış müşterilere ilk kez 2019 yılında hizmet vermeye başlayan Checkout.com, aynı sene A tipi fonlama ile 230 milyon dolar topladı 2 milyar dolara değere ulaşarak “unicorn” statüsüne ulaştı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkileyici bir büyüme gösteren firma Singapurlu araç paylaşım platformu Grab ve ABDli aracılık firması Robinhood gibi büyük müşterilere hizmet vermeye başlamasıyla yıllık yüzde 250 büyüme rakamına ulaştı.

Değerini 5.5 milyar dolara yükselten Checkout.com’un, Klarna ve Revolut ile birlikte Avrupa’nın en büyük startupları arasına girse de, 36 milyar dolarlık değere sahip olan özel firma Stripe ve 387 milyar dolarlık değere sahip olan halka açık şirket Adyen ile aynı lige girebilmesi için daha fazla büyümesi gerekiyor.

Checkout.com’dan yapılan açıklamada gerçekleştirilen fonlamanın bütçe dengesini desteklemek ve yeni ürünlere yatırım yapmak için kullanılacağı belirtildi. Firma 2020 yılında ilk satın almalarını gerçekleştirerek Fransız startupı ProcessOut ve Avustralyalı Pin Payments firmalarını bünyesine kattı.

Checkout.com CEO’su Guillaume Pousaz, “Paranın firmalara giriş ve çıkışları hızla değişiyor. Mali güçlükleri çözerek, dijital ödemeler gibi, köklü yeniliklere ulaşılabileceğini düşünüyorum” dedi.

Checkout.com 2012 yılında bu yana kar ettiğini belirtirken, firmanın 2018 yılında elde ettiği 74.8 milyon dolarlık gelirin 2.3 milyon dolarının net kar olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz yıl 500 çalışanı olan firma, 2020 yılında 13 ofiste 750 çalışanı istihdam ederek çalışan sayısını yüzde 50 artırdı.

Pek çok firmanın operasyonlarını COVID-19 salgını sebebiyle operasyonlarını çevrimiçi platformlara çekmesinin firmayı olumlu etkilediği belirtilirken, Bain & Company 2025 yılına dek dijital ödemelerin yüzde 10 artışla küresel ödemeler toplamının yüzde 67’sini oluşturacağını öngördü.