Chicago Fed Başkanı'ndan Trump'a mesaj: 'Oylama ile karar alıyoruz'

Chicago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Austan Goolsbee, Başkan Donald Trump'ın, Jerome Powell'ın yerine Fed başkanlığı için yeni bir isim belirleme olasılığına ilişkin değerlendirmede bulundu. Goolsbee, bu tür bir adımın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikası kararları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını vurguladı.

"Her altı haftada bir oylama yapmak zorundayız"

Trump'ın, Powell'ın görev süresinin sona ermesine yaklaşık 11 ay kala faiz politikalarını etkileme niyetiyle erken bir aday belirleyebileceği yönündeki iddialara yanıt veren Goolsbee, şunları söyledi:

"Bunun hiçbir etkisi olmaz. Federal Açık Piyasa Komitesi Başkanımız var. O da Jay Powell. Başkan olmayan biri para politikası hakkında ne düşünürse düşünsün, istediği fikre sahip olabilir. Her altı haftada bir toplanıp oylama yapmak zorundayız."