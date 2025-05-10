Chicago'daki bu sıradan ev, hikayesi ortaya çıkınca ilgi odağı oldu!

Bu hafta Chicago'da satışa sunulan sade, 3 oda ve 2 banyolu bir ev, öğrenilen hikayenin ardından tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Çünkü 111 metrekarelik bu evin, Katoliklerin yeni papası Papa 14. Leo'nun çocukluğunun geçtiği ev olduğu ortaya çıktı.

Bu bilgiler ortaya çıkmadan önce 199 bin dolara satışa sunulan ev, ev sahibi ne yapacağına karar verene kadar satıştan kaldırıldı.

Ev en son Mayıs 2024'te 66 bin dolara satın alındıktan sonra 2025 Ocak ayında 205 bin dolara yeniden satışa çıkarıldı ancak ardından fiyat 199 bin dolara kadar düşürüldü.

Eve olan ilgi arttı, ilandan kaldırdılar

Ev sahibiyle çalışan emlakçı Steve Budzik, evin geçmişiyle ilgili haberi öğrenince şok olduklarını söyledi.

Budzik, evin perşembe gününe kadar istikrarlı bir ilgi gördüğünü, haftada ortalama bir veya iki kez görüldüğünü söyledi.

Ancak Papa 14. Leo'yla olan geçmişin ortaya çıkmasının ardından eve olan ilgi belirgin şekilde arttı.

Emlakçı Budzik, "Dün saat 10 civarından bu yana, müşterim ve ben 7-8 teklif aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

Ev sahibi, seçeneklerini değerlendirirken evin satış ilanını geri çekmeye karar verdi.

Budzik, ev sahibinin evi tutabileceğini ancak Papa XIV. Leo anısına bir müzeye dönüştürmek veya hayranların kalabileceği bir kiralık alan yaratmak gibi birkaç seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Evin hikayesi nasıl ortaya çıktı?

Chicago'da yaşayan 37 yaşındaki Frank Calabrese, evin tarihteki yeni yerini keşfeden ilk kişilerden biri oldu.

Kendini Chicago tarihi meraklısı olarak tanımlayan Calabrese, perşembe günü Papa Leo XIV'ün hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmaya başladı.

Emlak vergisi davaları için bir hukuk katibi olarak, tam olarak nereye bakacağını da biliyordu. Yerel vergi kayıtlarını aradı ve Papa'nın babasının adının listelendiği tapuyu buldu.

Calabrese, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Papa ile kişisel bir bağ hissetmek garip" dedi.