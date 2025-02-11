China Vanke’ye bir darbe de Moody’s'ten: Çinli emlak devi zor günler geçiriyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’in en büyük emlak geliştiricilerinden biri olan China Vanke’nin notunu "B3"ten "Caa1"e indirdi. Moody’s açıklamasında, şirketin likidite krizi ve emlak sektöründeki durgunluktan etkilendiğini, bu nedenle satışlarının düştüğünü belirtti.

Moody’s’e göre "Caa" olarak derecelendirilen kuruluşlar yüksek kredi riski taşıyor ve spekülatif kabul ediliyor. Not indirimiyle birlikte China Vanke’nin gelecekte finansman sağlamasının daha da zorlaşabileceği ifade edildi.

Ocak ayında Fitch ve S&P Global de şirketin finansal esnekliğinin azalması ve 2025 yılı için belirsiz satış görünümü nedeniyle kredi notunu düşürmüştü.