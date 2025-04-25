Chobani'den ABD'de tarihi yatırım! Hamdi Ulukaya eski askeri üssü 1.2 milyar dolarlık üretim tesisine dönüştürüyor

ABD'nin lider yoğurt markası Chobani, kurucusu Hamdi Ulukaya önderliğinde gıda sektöründe tarihi bir yatırıma imza atıyor. Şirket, New York eyaletinin Rome şehrinde 1,2 milyar dolarlık yatırımla dev bir üretim tesisi kuracak. Tesis tamamlandığında 1.000’den fazla kişiye doğrudan iş imkânı sunması öngörülüyor.

ABD tarihinin doğal gıda üretimi alanındaki en büyük yatırımı olarak kayıtlara geçen proje, New York Valisi Kathy Hochul tarafından kamuoyuna duyuruldu. 1,4 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesiste, yılda 440 bin tonun üzerinde yoğurt ve süt ürünü üretilmesi planlanıyor.

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Chobani’nin yolculuğu New York’ta başladı. 20 yıl önce başlamak için en doğru yerdi, bugün de hikayemizi büyütmek için en doğru yer” ifadelerini kullandı. Ulukaya, yatırımı tamamen öz kaynaklarla ve uzun vadeli bir vizyonla hayata geçirdiklerini vurguladı.

New York’un en büyük süt alıcısı

Chobani, New York’un hâlihazırda en büyük süt alıcısı konumunda. Yeni tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte şirketin eyaletteki yıllık süt alımı 2,5 milyon tonu aşacak. Bu miktar, eyaletin toplam süt üretiminin yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Eski askeri alan gıda üssüne dönüşüyor

Yeni tesis, daha önce Griffiss Hava Üssü olarak kullanılan 150 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak. Tesisin inşasıyla birlikte Chobani, eyaletteki çalışan sayısını neredeyse ikiye katlayacak. Şirket, aynı zamanda dezavantajlı gruplar için istihdam ve eğitim olanakları sunmayı, toplumsal kalkınma projelerini desteklemeyi hedefliyor.

Batıda da Büyüme: Idaho’da 500 milyon dolarlık ek yatırım

Chobani’nin yatırımları sadece New York ile sınırlı değil. Şirket, Idaho eyaletinin Twin Falls kentindeki fabrikasına 500 milyon dolarlık ek yatırım yaparak üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırıyor. ABD’nin tek lokasyondaki en büyük doğal gıda üretim tesisi olan Twin Falls, bu yatırımla 149 bin metrekarelik alana ve 24 üretim hattına ulaşacak. Yatırımla birlikte en az 160 kişiye daha istihdam sağlanacak.

Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir?

Erzincanlı bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, 1994 yılında ABD’ye göç etti. 2005 yılında New York’ta eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani’yi kurdu.

Kısa sürede ABD’nin en çok satan yoğurt markası haline gelen Chobani, yıllık 3 milyar dolarlık cirosu ve 2,4 milyar dolarlık şirket değeriyle dünyanın önde gelen bağımsız süt ürünleri markaları arasında yer alıyor.

Şirket, 2023 yılında 900 milyon dolar karşılığında La Colombe kahve markasını da bünyesine katmıştı. Tüm ürünlerini kendi tesislerinde üreten Chobani, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda alanlarında da sektöründe öncü rol üstleniyor.