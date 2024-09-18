CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu: Tekstil sektörü çöküşün eşiğinde

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaret gerçekleştirdi.

Tanrıkulu, Diyarbakır’da 64 fabrikanın tam kapasiteyle çalışması durumunda 20 binden fazla kişiye istihdam sağlayabileceğini ancak şu anda sadece 5 bin kişinin çalıştığını ifade etti.

Üretim kapasitelerinin yüzde 30 ila yüzde 50 seviyelerine düştüğüne dikkat çeken Tanrıkulu, "Maliyetler artmış, döviz kurunda istikrarsızlık var. İhracatçılar yeni sipariş alamıyor, maliyetler arttığı için rekabet edemiyorlar. Bu nedenle ihracatçılar Mısır, Bangladeş ve Fas gibi ülkelere kaymış durumda" dedi.

Tekstil sektörünün hem Diyarbakır hem de Türkiye ekonomisi için taşıyıcı bir rol üstlendiğini vurgulayan Tanrıkulu, hükümetin sektöre duyarsız kaldığını öne sürdü. "Ham madde ve girdilerin büyük çoğunluğu yerli olan ve yüksek katma değer üreten bu sektör, istihdam açısından da büyük önem taşıyor. Ancak hükümet maalesef bu sektörü desteklemek yerine adeta batırmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

“Diyarbakır'dan uyarıyorum”

Tanrıkulu, acil önlem alınması gerektiğini belirterek, "Tekstil sektörünün sorunlarını giderici kalıcı çalışmalar yapılması lazım. Eğer yapılmazsa, bu fabrikalar kapanmaya başlayacak. Diyarbakır'dan uyarıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.