CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz: Tarifeden 495 TL ve üzeri fatura ödeyenler de etkilenecek

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hayata geçirdiği 'elektrikte kademeli fatura' düzenlemesinin uygulanmasına dünden itibaren başlandı.

1 Mart elektrik faturalarına yansıyacak yeni düzenlemeye göre, 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik harcayanların faturası artık gerçek maliyet üzerinden hesaplanacak. Bir başka deyişle, açıklanan limitin üzerinde elektrik harcayanların faturasında yüzde 96 artış yaşanacak.

Yavuzyılmaz, alınan kararlarla milyonlarca konut abonesinin serbest tüketici tanımına sokulduğunu belirterek, "Aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde olanlar sabit fiyat tarifesinden çıkarıldı ve piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlar artık özel elektrik üretim şirketlerinin insafına terk edildi" dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre Yavuzyılmaz, bu değişikliklerin sadece yüksek faturalı konut abonelerini etkilemekle kalmayacağını, ilerleyen aylarda 495 TL ve üzeri fatura ödeyenlerin de benzer bir zam dalgasına dahil olacağını ifade etti. Bu durumu "vatandaşa darbe" ve "enflasyon altında ezilme" olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, değişken fiyat tarifesinin, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük oluşturduğunun altını çizdi.

Sanayi, ticarethane ve kamu aboneleri için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu dile getiren Yavuzyılmaz, 1250 kilovatsaat sınırını aşanların kademeli zamlarla karşılaşacağını belirterek, bu değişimlerin geniş bir kesimi olumsuz etkileyeceğini söyledi.