CHP Genel Başkanı Özel, İTO’yu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İTO ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti. Özel ve beraberindekileri, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleri kapıda karşıladı. İki heyet yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı olan görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti.

Ziyaretle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Türkiye’nin en büyük, dünyanın en büyük ikinci odasını ziyaret ettik. 800 bin üyesi olan ve Ahi Evran geleneğini sürdüren iyi ahlakı, dürüst ticareti ve alnının teriyle geçinmeyi, kazanmayı, kazanırken paylaşmayı, istihdam oluşturmayı, ülkesine, milletine katkı sağlamayı şiar edinmiş esnaflarımızın ve Türkiye ekonomisini sırtında taşıyan, görünmez kahraman KOBİ’lerimizin, meslek örgütünün bugün konuğu olduk. Dünyanın en gözde metropollerinden biri, hatta içinden deniz geçen, bir şehir, dünyadaki prestijli en şehirlerdendir" diye konuştu.

Meslek odasının tarihine dikkat çeken Özel, "İçinden deniz geçen bir şehrin, 3 imparatorluğa başkentlik etmiş, her santimetresinde tarih olan bir şehrin ticaretini yapanların meslek odasını ziyaret ettik. Hem ortak geleceğimize yönelik umutlarımızı, hem bugün yaşadığımız sürece yönelik değerlendirmelerimizi, sıkıntılarımızı, çözüm önerilerimizi konuştuk. CHP, milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde. Bu çalışma içinde 81 ilde bütün çalışmalar bitip toplandı. Artık meslek örgütleri boyutunda sendikaların, genel merkezleri, konfederasyonları, sivil toplum örgütleri boyutunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda bu ziyaretin yapılması elzemdi. Ben bu heyete başkanlık etmek istedim. Çok verimli ve geleceğe dönük olarak çalışma umutlarımızı anlattık. Her iki kurumun da ortak sorunları tespit etmedeki, sorunların çözümünde ortaklaştığı çözüm önerileri noktasında da konuşabileceği çok fazla konu olduğunu teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı kınadı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, "Bugün sizi burada karşılamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İstanbul’la ilgili iş dünyasının beklentilerini, taleplerini ve iş süreçlerine bakışını paylaşma imkanı bulduk. Sizin de konuyla ilgili değerlendirmelerinizi aldığımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki sizle ve ekibinizle tekrar İstanbul iş dünyasının görüşlerini paylaşma ve bununla ilgili beraber çözümler üretme konusunda çalışma yapma imkanı bulacağız. Özellikle Sırrı Süreyya Önder Bey’e rahmet diliyorum. Cenaze çıkışında değerli genel başkanımıza yapılan saldırıyı da telin ediyorum, geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.