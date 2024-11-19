CHP hesabı: En düşük memur maaşıyla artık 14 değil 7,4 çeyrek altın alınıyor

Milyonlarca vatandaş 2025 yılı asgari ücretini merakla beklerken, zammın hedeflenen enflasyon oranında yapılması bekleniyor. Asgari ücret zammı, diğer sektörleri de etkilemesi bakımından önem taşıyor.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, 2002 ile 2024 arasında gerileyen alım gücünün altın hesabıyla anlattı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Akbulut, hafta sonu CHP milletvekilleri olarak 81 ile gittiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Akbulut, şunları söyledi: "2002 yılında alınan maaşlarla 2024 yılında alınan maaşlar arasında çeyrek altın üzerinden bir hesap yaptık. Vatandaşlarımıza, en düşük memur maaşıyla 2002'de 14 çeyrek altın alınabiliyorken 2024 yılında 7,5 çeyrek altının alındığını, 7 çeyrek altının kaybolduğunu, alım güçlerinin azaldığını anlatmaya çalıştık."