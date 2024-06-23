CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşecek

NTV’de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP’nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile saat 10.00’da bakanlıkta bir araya gelecek. Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı daha olacak. Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir.

CHP rapor hazırladı

CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı. CHP’li kurmaylar ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı’na sunacak.

Asgari ücret ve emekli maaşı öne çıkıyor

CHP’li Yalçın Karatepe, Temmuz’dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak. Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP’li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.