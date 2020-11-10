CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan: Sınır kapıları aşılamıyor ihracatçı zorda

10 Kasım 2020

ANKARA (DÜNYA)

CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, yurtdışına gönderilmeyi bekleyen malların sınır kapılarında ve gümrüklerde yığıldığını belirterek, Ticaret Bakanlığı’nı önlem almaya çağırdı.

Son dönemde döviz kurunun sağladığı avantajın ihracatı hareketlendirdiği, ancak sınır kapılarındaki sorunların bu olumlu tabloyu gölgelediğini belirten Tarhan, “Taşımacılıkta büyük bir kriz var. Hem karayollarında hem de deniz yollarında sorun yaşanıyor. Yurt dışına gönderilmeyi bekleyen mallar sınır kapıları ve gümrüklere yığıldı. Ticaret Bakanlığı vatandaşlarımızın sesine kulak vermeli, bir an önce tedbir almalıdır” dedi.

Geçiş belgeleri tükendi

Macaristan ve Yunanistan gibi ülkelere yönelik geçiş belgelerinin tamamının tükendiğini kaydeden Tarhan, “Bu iki ülke önemli. Çünkü Macaristan, Almanya gibi en önemli ihracat pazarlarımıza en önemli transit geçiş ülkesi konumunda. Yunanistan ise Avrupa’ya açılan iki sınır komşumuzdan biri” dedi. Geçiş belgesi sorununun ticaretinin kanayan yarası olduğunu ve yıllardır çözülemediğini kaydeden Tarhan, “Her gelen bakan sadece günü kurtaran önlemler alıyor. Taşımacılar geçiş belgeleri tükendiği için alternatif güzergahları kullanıyor. Bu da Türkiye’den hareket eden bir TIR’nın Almanya’ya ulaşmasını yaklaşık 4 gün kadar geciktiriyor. Sadece süre değil, maliyet de artıyor. Türkiye’nin gecikmeler nedeniyle tır başına yüklendiği ek maliyet 600 Dolar civarında” dedi.

Limanlarda boş gemi ve konteyner için savaş veriliyor

Karayollarında yaşanan tıkanmayı aşmak için limanların alternatif olarak düşünülebileceğini belirten Tarhan, “Ama limanlardaki durum sınır kapılarından farklı değil. Avrupa aktarmalı gemilerde yığılma var. Aktarma yükleri alınamıyor. Bir konteyner için savaş veriyor ihracatçı. İşletmeler malını gönderemiyor. Boş gemi bulan firmalar ise daha fazla maliyete katlanmak zorunda. Denizde, ortalama navlun (geminin yük taşıma ücreti) artışı yüzde 30 civarında. Bu rakam kur artışının getirdiği avantajı ortadan kaldıracak kadar büyük” değerlendirmesi yaptı.

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