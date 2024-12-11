CHP kurmayları ekonominin fotoğrafını çekti: '30 bin liralık asgari ücret zorunluluk'

CHP Ekonomi Takımı, Türkiye'nin farklı kentlerini gezmeye devam ediyor. Ekonomi Takımı'ndan genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Prof. Dr. Volkan Demir ile belediye başkanları ve vekiller bugün CHP İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, 2025 yılı asgari ücret tartışmalarına değinerek bu ücretin düşük seviyelerde kalmasının toplumun büyük bir kısmını yoksullukla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Karatepe, "Türkiye'de asgari ücretle geçinenlerin oranı oldukça yüksek. Biz asgari ücretin 30 bin liranın altında olmamasını hedefliyoruz. Bu, bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Karatepe, sanayi üretiminde gerileme hızlanırken işsizlik oranlarının da arttığını belirterek sahada gördükleri sorunları raporlaştıracaklarını dile getirdi.

'2025 zor geçecek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, sanayicilerin belirsizlik nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını belirterek, “2025 yılının ekonomik anlamda daha zor geçeceği herkes tarafından biliniyor. Ancak gerekli önlemler alınmıyor.” diye konuştu.



