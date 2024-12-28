CHP lideri kıyasladı: Asgari ücretlinin milli gelirden aldığı pay dünyanın gerisinde!

Hükümet 2025 yılında asgari ücreti yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira seviyesine çıkarırken, iş dünyasından peş peşe destek mesajları geldi. İşçi kesimi ise zammın enflasyon oranında dahi olmamasını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'daki Anadolu Meydanı'nda Yurttaş Birlikteliği Platformu tarafından düzenlenen asgari ücret mitingine katılarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Türkiye'yi kıyasladı.

CHP lideri, OECD ülkelerinde asgari ücretle çalışan işçilerin milli gelirden aldığı pay ve Avrupa'daki asgari ücretli işçi oranını gündeme getirdi.

Özel, Türkiye'de asgari ücretin temel ücret olduğunu anımsatırken, Avrupa Birliği'nde ücretlilerin sadece yüzde 9'unun asgari ücret aldığını ifade etti.

CHP lideri, şunları kaydetti: "Asgari ücretlinin milli gelirden aldığı pay OECD ülkelerinde yüzde 55, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 60 ila 70 arasındayken bu meydanın, ücretlilerin gayrisafi milli hasıladan, milli gelirden aldıkları pay sadece yüzde 25'tir."