CHP lideri Özel asgari ücret için rakam verdi, formülü açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Garı'nda Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Programın ardından halka seslenen Özel, asgari ücret talebini yineleyerek "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz" dedi.

Asgari ücretin alan için düşük, veren için yüksek olduğunu söyleyen Özel, "1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, bu şekilde asgari ücretin işletmeler için 24 bin liraya geleceğini, çalışanların ise 30 bin lira alacağını sözlerine ekledi.

Asgari ücret Ocak 2024’ten bu yana net 17 bin 2 lira, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verileri de bu noktada öne çıkıyor. Kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterdi. Yıllık bazda ise 47,09'a geriledi.

İşte oran oran asgari ücret 2025 zam tablosu:

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Yüzde 50: 25 bin 503 lira