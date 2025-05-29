CHP lideri Özel asgari ücrete ara zam turunda! DİSK’in ardından TİSK’le masaya oturdu

Asgari ücret, ocak ayında yüzde 30’luk zamla net 22 bin 104,67 TL, brüt 26 bin 005,50 TL olarak belirlenmişti. Rakam işverenleri memnun etse de asgari ücretliyi tatmin etmedi.

Milyonlarca ücretli çalışan maaşlarının yüksek enflasyon nedeniyle eridiğinden şikayet ederken, asgari ücrette ara zam beklentisi arttı. Muhalefet de temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrete ara zam için sendikalarla görüşmelere başladı.

CHP lideri Özgür Özel'in bugün ilk durağı DİSK olurken, DİSK görüşmesi sonrası Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) heyetiyle bir araya geldi.

"İşverenleri de dinlemek son derece kıymetliydi"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunanan Özel, TİSK heyeti ile asgari ücret ve asgari ücrete ara zam beklentisini konuştuklarını belirterek, "Sadece DİSK’i, Hak-İş’i, Türk- İş’i dinleyip, TİSK’i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işverenleri de dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek son derece kıymetliydi. Bundan sonra da sorunların çözümü için tüm paydaşlarla bir araya gelmeye, tartışmaya, çözüm önerilerimizi paylaşmaya, görüşlerini almaya devam edeceğiz" dedi.

Özel, devam eden süreçte de hem TİSK üyeleriyle yakın ilişki ve iletişimin süreciğini ifade etti. Bu görüşmelerin ilk tur olduğunu söyleyen Özel, devam eden süreçte yeni önerilerle birlikte işverini de güvence altına alacak bir model geliştirip kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

TİSK, ara zam fikrine nasıl bakıyor?

Özel, TİSK’in asgari ücret konusundaki pozisyonu için de "Başkan için de yanıtlanması zor, kamuoyunun da duyması açısından erken olabilir ve yapıcı olmayabilir. Daha vakit var bunları konuşmak için” dedi.

DİSK'le görüşme

CHP lideri DİSK'le olan görüşmesinin ardından da, asgari ücretin TÜİK rakamlarına göre yılın ilk dört ayında 3 bin lira eridiğine işaret etmiş, "Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek. Enflasyon canavarı zammı yemiş olacak” demişti.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretin revize edilmesi gerektiğini savunarak "Bütün ücretlerin artırılması, kamu işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki ortak değerlendirmelerimizi yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan 'çok erken' demişti

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs'ta yaptığı bir açıklamada asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken olduğunu söylemişti.