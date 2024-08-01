CHP lideri Özel kıyasladı: Emekli artık 5 kilogram daha az kıyma alabiliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için bulunduğu Burdur'da CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret öncesi bir partili tarafından Özel'e sahipsiz bir köpek yavrusu hediye edildi.

Parti binasının balkonundan partililere hitap eden Özel, sabah ziyaret ettiği fasulye tarlasında, toplayanın da toplatanın da götürenin de mutlu olmadığını gördüğünü vurguladı. Tarlada 8 liraya üretilen fasulyenin İstanbul'da 120, Didim'de 200 liraya satıldığını kaydetti.

Fasulye 120 liraya satılırken birilerinin para kazandığını, 8 liraya üreticinin ise ezildiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu: "Sebebi şu, iktidarda halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye üreticisinin kabak üreticisinin domates üreticisinin partisi iktidarda değil. 13 liraya süt imal ediliyor. Sütün maliyeti 13 lira. 8 liraya süt alıyorlar. En çok denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetini kurtarmıyor. Sütün bugün 13 liraya satılması için bu adamın, 8 liraya yem alması lazım. Yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580 lira, 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Böyle olunca bu sefer bütün anaçlar bıçak altına gidiyor, kesiliyor. Sonra 'Türkiye'de beslenme sorunu var. Türkiye'de tarım ürünlerinde sorun var. Ne yapalım? İthalatına izin verelim.' Baştan korumuyor. Kaybediyor. Sonra ithalatına izin veriyor. İyice perişan ediyor. Bugün iktidar 8 liraya tarlada fasulye satılıp tüketicinin 80 liraya yemesine mani olamıyorsa bu ülkede halkın iktidarı yoktur."

Emeklilerin alım gücü nasıl azaldı?

Özel, 31 Mart seçimlerinden önceki 105 mitingde emeklinin sorununu dile getirdiğini ve 10 bin liraya geçim olmayacağını, emekli maaşının artırılması gerektiğini anlattığını belirtti.

Emekli maaşının bugün 12 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlatan Özel, "Beğenmediğimiz 10 bin lirayla ocakta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği 12 bin 500 lira güya zamlı maaşla 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin ocak ayında isyan ettiği maaşından bile ayda 5 kilo kıyma parası çaldılar enflasyon oyunlarıyla." ifadelerini kullandı.