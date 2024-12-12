CHP lideri Özel'den asgari ücret tepkisi: Birtakım yamyamlar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sancaktepe Belediyesi'nin 15 yeni projesinin toplu temel atma töreninde konuştu.

Özel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurum'una (SGK) olan borçlarından sürekli bahsedildiğini, borçların toplamı 100 liraysa bunun sadece 10 lirasının belediyelere ait olduğunu söyledi.

Yıllardır SGK'ye olan borçların açıklanmadığını, bazı şirketlerin vergi ödemediğini, toplam borcun peşine düşülmesi gerekirken belediyelerinkinin peşine düşüldüğünü iddia eden Özel, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı

Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 76

Geçen yıl asgari ücrete tek zam yapıldığını ve enflasyonun yüzde 50 olduğunu hatırlatan Özel, "Asgari ücreti arttırmamakla enflasyon baskılansa geçen sene bu enflasyon olmazdı" dedi.

Özgür özel asgari ücretlinin enflasyonunun yıllık olarak yüzde 76 olduğunu ifade ederek, "O yüzden de asgari ücretin en az yüzde 76 zam alması ve sadece enflasyonu telafi etmek için bile 30 bin lira olması lazımdır" ifadelerini kullandı.

Özel asgari ücretin 21-22 bin lira seeviyesinde olması gerektiğini söyleyenlere "Yamyamlar" diye hitap ederken şöyle devam etti:

* Bugün birtakım yamyamlar '21 bin lira, 22 bin lira, Tayyip Bey belki yapar 23 bin 500 lira' diyorlar. 23 bin 500 lirayla bir yıl geçim olmaz. Biz 30 bin lira yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz.

* Bir kez daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, hükümete ve Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz: Asgari ücret talebimiz 30, biz bunun altında yokuz. Emeklilere de bir asgari ücret verilmeli.