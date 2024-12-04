CHP Milletvekili Gürer: Sebzede en fazla israf 2024 yılında yaşandı, ürünler tarlada kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asına yaptığı açıklamada, sebze fiyatlarında artışın sürdüğünü dile getirdi. Üreticilerin borçlandığını belirten, Tarım ve Kredi Kooperatifleri marketleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla patateslerin üreticiden alınmasını isteyen Gürer, fiyatlardaki artışın önüne bu şekilde geçilebileceğini aktardı.

Gürer, Ziraat Bankası'nın çiftçiye verdiği bakım ve işletme kredisinin yetersiz olduğunu söyleyerek, "Üreticinin bakım ve işletme maliyetlerindeki artışı kredilerde göz ardı edilmektedir. Ziraat Bankası'nın, verileri güncellemesi ve üreticinin yanında olması beklentidir" dedi.