CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den asgari ücret açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'teki basın toplantısında Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Bu görüşmelerin son derece önemli olduğunu, bir ülkeyi yönetenlerin bütçesine bakarak neye hizmet ettiğinin anlaşılabileceğini ifade eden Sarıgül, "Bu bütçe pahalılık altında ezilenlerin değil, bir eli yağda bir eli balda yaşayanların bütçesidir. 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin sabır isteme hakları olamaz" diye konuştu.

Üç ayda bir güncellenmeli

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik sürecin başladığını hatırlatan Sarıgül, parti olarak asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ettiklerini bildirdi. Asgari ücretin alım gücünün korunmasının önemine dikkati çeken Sarıgül, "Asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesi lazım, normal ücret haline gelmesi mutlaka engellenmelidir." dedi.