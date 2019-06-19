CHP ve İYİ Parti'den 'enflasyon' için soru önergesi

19 Haziran 2019

CHP'li Gürsel Tekin ve İYİ Parti'li Aytun Çıray, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyonu olduğundan daha düşük gösterdiği iddiaları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevaplaması istemiyle ayrı ayrı TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP'li Tekin, son iki aydır açıklanan enflasyon verilerinin ciddi olarak tahminlerden saptığını, TÜİK'e yeni başkan atandıktan sonra açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarında daha önce görülmemiş uygulamalarla kurumun güvenilirliğinin zedelendiğini belirtti.

İYİ Parti'li Çıray ise konunun tüm üreten kesimler, ama özellikle de ücretli çalışanlar için hayati bir önem taşıdığını belirterek, TÜİK'in yıllık enflasyonu gerçekte olduğundan düşük gösterdiği iddiasını "Zaten ayakta kalma mücadelesi veren işçi ve memurun lokmasından çalmak" olarak yorumladı.

Bu arada Nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından TÜİK Başkanı Yağan 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada istatistiklerin sağlıklı olmadığı ve verilerde siyasi etki bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.