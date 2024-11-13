CHP 'yüzde 17-25'lik zammı kabul etmiyor: Asgari ücret 30, altında biz yokuz

2025 yılın asgari ücretin ne kadar zamlanacağı milyonlarca insan tarafından yakından takip ediliyor. Muhalefet 17 bin liralık asgari ücretin 28-30 bin TL bandına çıkarılmasını talep ederken, hükümetin hedef enflasyonu baz alarak zam yapması olası.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülke gündeminin çok yoğun olduğuna işaret etti, en önemli sorunları yoksulluk, işsizlik ve açlık sınırına dayanan ortalama gelir olarak sıraladı.

Giderek artan bir gelir adaletsizliğinin bulunduğunu, her 3 çocuktan birinin kahvaltı yapamadan okula gittiği bir dönemin yaşandığını anlatan Emir, tüm bu sorunların düzeltilmesi için en kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini, iktidar değişmeden temel sorunların çözülemeyeceğini savundu.

'30 binin altını kabul etmeyiz'

Asgari ücret zammına ilişkin büyük beklenti olduğuna dikkati çeken Emir, şunları kaydetti: "Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Asgari ücret otuz, altında biz yokuz. Bunu herkes böyle bilsin. Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar. Asgari ücrette 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı yüzde 60'larda ve Türkiye'de asgari ücret, temel ücret olmuştur. Hal böyleyken asgari ücreti 30 bin liranın altında vermek, insanlık dışıdır; insanlık ayıbıdır. Asla kabul etmeyeceğiz."

Emir, bir gazetecinin, "CHP'li belediyelerde asgari ücret olarak 40 bin lira verileceği yönündeki haber doğru mu?" sorusuna, "Bugün için 40 bin rakamıyla ilgili somut bir şey söylemem, konumum açısından olanaklı değil. Ama CHP'li belediyelerin mutlaka asgari ücretin ve Türkiye koşullarının üstünde, yaşanabilir bir rakam vereceğinden herkes emin olabilir." yanıtını verdi.