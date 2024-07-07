CHP'de 'bölgesel asgari ücret' tartışması! Özel'in sözleri tepki çekti

Geçen hafta altı aylık enflasyonun netleşmesiyle emekli ve memur zamları belli oldu. Asgari ücrete zaten düşük olan zam beklentisi ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamayla ortadan kalktı.

Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada "En büyük sorunumuz hayat pahalılığı. En adaletsiz vergi enflasyon. O nedenle dar gelirlilerimize, asgari ücretlimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tekrar tek haneye düşürmek. Vatandaşımızın kalıcı olarak refah seviyesini yükseltmek" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in o sözleri partide tartışma yarattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere muhalefet asgari ücrete zam çağrısı yaparken, CHP’de dikkat çeken bir tartışma baş gösterdi: Bölgesel asgari ücret.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda bölgesel asgari ücret ile ilgili, “Doğru buluyoruz hatta sadece bölgesel değil devletin desteği açısından sektörel asgari ücrete de olumlu bakıyoruz ama çok iyi düzenlenmesi lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Gazete Duvar’ın haberine göre; CHP lideri Özel’in bu sözleri parti içinde büyük şaşkınlık yarattı.

Bazı partililer, “Bölgesel asgari ücret sermayenin çıkarları uğruna Türkiye’nin belirli bölgelerini sömürüye açmaktır, Türkiye’yi Çinleştirmek demektir. Bizim politikalarımıza asla uygun olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre konu partinin son MYK toplantısında da gündeme geldi, açıklamanın bir yanlış anlamadan kaynaklandığı, partinin politikasında bu açıdan bir değişiklik olmadığı ifade edildi.